Вставь пропущенные второстепенныеПод члены предложения. 1. ....сестра живёт в .... д??ме. 2. У ... котёнка ....лапки. 3. На берегу ... речки росла....черёмуха. 4. На ... поляне пестрели ....цветы. 5. Под крышей ....ласточк...

Гость: Гость:

1. моя сестра живет в загородном доме 2. у этого котенка белые лапки 3. на берегу небольшой речки росла раскидистая черемуха 4. на зеленой поляне пестрели весенние цветы 5. под крышей юркая ласточка свила маленькое 6. грузовая машина мчалась по ровному шоссе 7. в осенний день садоводы собирали богатый урожай 8. кучевые облака плыли по лазурному небу