Вставь в каждую скобку слог из трёх букв, и ты получишь два слова. первое будет зак??нчиваться на угаданный слог, второе- начинаться на него

Русский язык
Вставь в каждую скобку слог из трёх букв, и ты получишь два слова. первое будет зак??нчиваться на угаданный слог, второе- начинаться на него
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Гость:
2 столбик 3 слово завод водопад
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