Вставь в каждую скобку слог из трёх букв, и ты получишь два слова. первое будет зак??нчиваться на угаданный слог, второе- начинаться на него

Русский язык

Вставь в каждую скобку слог из трёх букв, и ты получишь два слова. первое будет зак??нчиваться на угаданный слог, второе- начинаться на него

Автор: Гость