Вставить подходящие посмыслу слово. (Медлительно дни мои)

Русский язык
Вставить подходящие посмыслу слово. (Медлительно дни мои)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медлительно проходят дни мои если я не ошибаюсь
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