Вставить пропуск .. У растений различают _________ и _______________типы корневых систем .

Биология
Вставить пропуск .. У растений различают _________ и _______________типы корневых систем .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У растений различают мочковатую и стержневую типы корневых систем .
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