Вставить пропуск .. У растений различают _________ и _______________типы корневых систем .
Биология
Вставить пропуск .. У растений различают _________ и _______________типы корневых систем .
Ответ(ы):
Гость:
У растений различают мочковатую и стержневую типы корневых систем .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Українська мова
Биология
К основным свойствам плазмотической мембраны относят 1)непроницаемоть2)сократимость3)избирательную проницаемость4)возбудимость и проводимость