Сочинение менiң әуес iciм сурет салу
Қазақ тiлi
Сочинение менiң әуес iciм сурет салу
Ответ(ы):
Гость:
Менің әуес ісім - сурет салу. Бұл өте қызықты. Қашан мен сурет саламын мен тынышталамын. Айрықша маған сурет салу ұнаймын табиғат. Сурет сол өнер. Сурет сал сол менің хобби. Мен жасынан сурет салу бастадым. Мен өте сурет салу сүемін. Қашан сен бас сурет саласың сенің дамисың қиял. Қашан сурет сал серпіліс бітеді.Менің әуес ісім - сурет салу.
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