Можно ли поставить приставку, над в слове лить???
Русский язык
Можно ли поставить приставку, над в слове лить???
Ответ(ы):
Гость:
Конечно, ПОД - лить, НА - лить
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