1)Какое впечатление детских и юношестких лет оказали влияния на формирование ми??овоззрения Лермонтова???ПОМОГИТЕ СРОЧНО ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ!!

Литература
1)Какое впечатление детских и юношестких лет оказали влияния на формирование ми??овоззрения Лермонтова???ПОМОГИТЕ СРОЧНО ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ!!
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