Умный муравей решил построить себе дом на прямоугольном участке земли со сторона??и 8дм5дм . Какова площадь его участка? Какой длины забор должен он себе сделать?

Математика

Умный муравей решил построить себе дом на прямоугольном участке земли со сторона??и 8дм5дм . Какова площадь его участка? Какой длины забор должен он себе сделать?

Автор: Гость