Срочно!! .... плплрмлрордо
Математика
Срочно!! .... плплрмлрордо
Ответ(ы):
Гость:
1) 15*3,6=54 (дет.) - сделает первый станок Зная, что заказ один и тот же (т.е. 54 детали), значит 2) 54/12= 4,5 (мин) Ответ: 4,5 мин потребуется второму станку на выполнение того же заказа
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