Срочно!! .... плплрмлрордо

Гость: Гость:

1) 15*3,6=54 (дет.) - сделает первый станок Зная, что заказ один и тот же (т.е. 54 детали), значит 2) 54/12= 4,5 (мин) Ответ: 4,5 мин потребуется второму станку на выполнение того же заказа