Сколько дециметровом находится в 54 сантиметре
Математика
Сколько дециметровом находится в 54 сантиметре
Ответ(ы):
Гость:
54дм= 540 см 54 см=5,4 дм
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