В партии из 14 деталей имеется 8 стандартных.наудачу отобраны четыре детали.тогда вероятность того,что среди отобранных деталей две стандартные,равна
Математика
В партии из 14 деталей имеется 8 стандартных.наудачу отобраны четыре детали.тогда вероятность того,что среди отобранных деталей две стандартные,равна
Ответ(ы):
Гость:
Такая вероятность равна нулю. Потому что другие 6-3=три должны быть нестандартные.. А их всего 10-8=две. Поэтому быть такого не может, потому что быть такого не может никогда.
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