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Вставить слова Арман ... жасқа толды
Қазақ тiлi
Вставить слова Арман ... жасқа толды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Арман төрт жасқа толды Арман он жасқа толды
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