Из пяти одинаковых кубиков составили фигуру, изображенную на рисунке слева. Эту ф??гуру сфотографировали спереди.

Математика
Из пяти одинаковых кубиков составили фигуру, изображенную на рисунке слева. Эту ф??гуру сфотографировали спереди.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)если там могут быть два кубика одинакового цвета, то номер 3 2)если не могут быть два куба одинакового цвета, то спроси у учительницы, конечно если она не очень строгая.
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