Как на часах, ни с места задание укажите их число и падеж

Русский язык
Как на часах, ни с места задание укажите их число и падеж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как на часах мн.вр. п.п. ни с места ед.ч. р.п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Радиус первой окружности равен 17 см,а радиус второй окружностм на 6см больше.на ск??лько сантиметров диаметр первой окружности меньше диаметра вто...
Ответить
Математика
У хлопчика було 28 марок про космос і 35 про спорт. усі ці марки він розклав у альбом ??о 7 марок на кожну сторінку.скільки сторінок альбому зайнял...
Ответить
Математика
Расположите в порядке убывания 2/3 3/2 3/4 4/3
Ответить
Окружающий мир
Какое ключевое слово объединяется слова?напиши: скипетр,держава,шапка мономаха____________? Аптекарский,Посольский,ямской______________? Псалтирь,б...
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слова вестник пожалуйста помоги!!!!!!!!!!!
Ответить