Морфемный разбор слова вестник пожалуйста помоги!!!!!!!!!!!

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Морфемный разбор слова вестник пожалуйста помоги!!!!!!!!!!!
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Гость:
 вест корень ник суффикс окончание нулевое  основа вестник
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