Морфемный разбор слова вестник пожалуйста помоги!!!!!!!!!!!
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Морфемный разбор слова вестник пожалуйста помоги!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
вест корень ник суффикс окончание нулевое основа вестник
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