Вариант I Часть 1. 1.Что называют тепловым движением? А. равномерное движение одной молекулы; Б. упорядоченное движение большого числа молекул; В. непрерывное беспорядочное движение большого числа молекул; Г. среди ответо...

Физика

Вариант I Часть 1. 1.Что называют тепловым движением? А. равномерное движение одной молекулы; Б. упорядоченное движение большого числа молекул; В. непрерывное беспорядочное движение большого числа молекул; Г. среди ответов А-В нет правильного. 2. Чем определяется внутренняя энергия тела? А. объёмом тела; Б. скоростью движения и массой тела; В. энергией беспорядочного движения частиц, из которых состоит тело; Г. энергией беспорядочного движения и взаимодействия частиц тела. 3.Сковорода стоит на горячей плите. Каким способом происходит передача энергии от нижней стороны сковороды к верхней её стороне? А. теплопроводностью; Б. конвекцией; В. излучением; Г. всеми предложенными в ответах А-В способами. 4. Какой буквой обозначают удельную теплоёмкость вещества? А.  Б. с В. q Г. L 5. В каких единицах измеряется удельная теплота сгорания топлива? А. Дж Б. Дж/кг 0С В. Дж/кг Г. Дж 0С 6. Какой физический параметр определяет количество теплоты, необходимое для нагревания вещества массой 1кг на 10С ? А. удельная теплота сгорания топлива; Б. удельная теплоёмкость; В. удельная теплота парообразования; Г. теплопроводность. 7. При каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q = q m ? А. при нагревании жидкости; Б. при плавлении; В. при сгорании топлива; Г. при парообразовании. 8. Скорость испарения жидкости зависит … А. только от рода жидкости; Б. только от температуры; В. только от площади открытой поверхности жидкости; Г. от А, Б и В одновременно. 9. При плавлении … А. внутренняя энергия тела уменьшается; Б. внутренняя энергия увеличивается; В. температура вещества увеличивается; Г. температура вещества уменьшается. 10. Тепловой двигатель состоит … А. из нагревателя, холодильника и рабочего тела; Б. из нагревателя и рабочего тела; В. из рабочего тела и холодильника; Г. из холодильника и нагревателя. Часть 2. 11. Какое количество теплоты требуется для нагревания стальной детали массой 400 г от 15 0С до 75 0С ? ( Удельная теплоёмкость стали 500 Дж/кг 0С ). 12. Сколько энергии нужно затратить, чтобы обратить в пар эфир массой 100 г, взятый при температуре кипения? ( Удельная теплота парообразования эфира 4 10 5 Дж/кг). 13. Во время кристаллизации воды при температуре 0 0С выделяется 34 кДж теплоты. Определите массу образовавшегося льда. ( Удельная теплота кристаллизации льда 3,4 10 5Дж/кг ). Часть 3. 14. Смешали бензин объёмом 1,5 л и спирт массой 500 г. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании этой смеси? ( Удельная теплота сгорания бензина 4,6 10 7Дж/кг, удельная теплота сгорания спирта 2,7 10 7Дж/кг, плотность бензина 710 кг/м3 ). 15. Сколько требуется водяного пара при температуре 100 0С для нагревания стальной плиты массой 200 кг от 10 0С до 40 0С ? ( Удельная теплоёмкость стали 500 Дж/кг 0С, удельная теплота конденсации пара 2,3 10 6Дж/кг ). Вариант II Часть 1. 1. На различную степень нагретости тел указывает… А. удельная теплоёмкость вещества; Б. количество теплоты, переданное телу; В. температура плавления; Г. температура тела. 2. От каких физических величин зависит внутренняя энергия тела? А. от массы и скорости движения тела; Б. от температуры и массы тела; В. от температуры и скорости движения тела; Г. от объёма тела. 3. Каким способом происходит передача энергии от Солнца к Земле? А. теплопроводностью; Б. конвекцией; В. излучением; Г. всеми перечисленными в ответах А-В способами. 4. Какой буквой обозначают удельную теплоту парообразования? А. L Б. q В. c Г.  5. В каких единицах измеряется удельная теплоёмкость вещества? А. Дж; Б. Дж/кг 0С; В. Дж/кг; Г. Дж 0С. 6. Какой физический параметр определяет количество теплоты необходимое для превращения в пар жидкости массой 1 кг, взятой при температуре кипения ? А. удельная теплоёмкость; Б. удельная теплота сгорания; В. удельная теплота плавления; Г. удельная теплота парообразования. 7. При каком процессе количество теплоты вычисляют по формуле Q =  m ? А. при нагревании жидкости; Б. при плавлении; В. при сгорании топлива; Г. при парообразовании. 8. При кипении жидкости … А. температура не меняется; Б. температура увеличивается; В. температура уменьшается; Г. температура сначала увеличивается, а затем уменьшается. 9. Жидкость нагревают. Её внутренняя энергия при этом … А. уменьшается; Б. увеличивается; В. может уменьшаться и увеличиваться, в зависимости от внешних условий; Г. не изменяется. 10.Коэффициентом полезного действия теплового двигателя называют… А. произведение полезной работы на количество теплоты, полученное от нагревателя; Б. отношение количества теплоты, полученного от нагревателя, к совершённой полезной работе; В. отношение полезной работы, совершённой двигателем, к количеству теплоты полученному от нагревателя; Г. разность количества теплоты, полученного от нагревателя, и полезной работы совершённой двигателем.

Автор: Гость