Углы МКР и PKN - смежные,KS - биссектриса угла PKN. Найдите угол МKS,если угол PKN равен 50 г??адусам. Ответ дайте в градусах.
Математика
Углы МКР и PKN - смежные,KS - биссектриса угла PKN. Найдите угол МKS,если угол PKN равен 50 г??адусам. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы):
Гость:
Решение ( 1 способ) Найдем угол МКР=180-NKP=180-50=130 (смежные углы) Теперь найдем угол PKS=NKP/2=50/2=25 (биссектриса делит угол пополам) угол MKS состоит из SKP и PKM, значит MKS=SKP+PKM=130+25=155 (2 способ ) найдем угол SKN=NKP/2=50/2=25 найдем MKS=180-SKN=180-25=155 Ответ 155
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