Радиус первой окружности равен 17 см,а радиус второй окружностм на 6см больше.на ск??лько сантиметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?
Математика
Радиус первой окружности равен 17 см,а радиус второй окружностм на 6см больше.на ск??лько сантиметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?
Ответ(ы):
Гость:
Диаметр равен двум радиусам 1)17*2=34(см)-диаметр первой окружности 2)17+6=23(см)- радиус второй окружности 3)23*2=46(см)- диаметр второй окружности 4)46-34=12(см)-разница Ответ: на 12 сантиметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности.
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