Радиус первой окружности равен 17 см,а радиус второй окружностм на 6см больше.на ск??лько сантиметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности?

Гость: Гость:

Диаметр равен двум радиусам 1)17*2=34(см)-диаметр первой окружности 2)17+6=23(см)- радиус второй окружности 3)23*2=46(см)- диаметр второй окружности 4)46-34=12(см)-разница Ответ: на 12 сантиметров диаметр первой окружности меньше диаметра второй окружности.