Расположите в порядке убывания 2/3 3/2 3/4 4/3
Математика
Расположите в порядке убывания 2/3 3/2 3/4 4/3
Ответ(ы):
Гость:
1) 3/2 2) 4/3 3) 3/4 4) 2/3
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