Какое ключевое слово объединяется слова?напиши: скипетр,держава,шапка мономаха____________? Аптекарский,Посольский,ямской______________? Псалтирь,букварь,грамматика __________________?

Окружающий мир
Какое ключевое слово объединяется слова?напиши: скипетр,держава,шапка мономаха____________? Аптекарский,Посольский,ямской______________? Псалтирь,букварь,грамматика __________________?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) скипетр, держава, шапка Мономаха - власть. 2) Аптекарский, Посольский, Ямской - приказ. 3) Псалтирь, букварь, грамматика - учение.
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