Морфологический разбор слова солнце
Русский язык
Морфологический разбор слова солнце
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Начальная форма: СОЛНЦЕ Часть речи: Имя существительное Грамматика: Именительный падеж, единственное число, средний род, неодушевлённое
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