Вставить вместо пропусков подходящие слова с разделительными Ъ и Ь знаками. По ра??ио...............прогноз погоды. На улице была сильная..................... . В зоопарке дети увидели........... медведя. Грозные морские волны....

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Вставить вместо пропусков подходящие слова с разделительными Ъ и Ь знаками. По ра??ио...............прогноз погоды. На улице была сильная..................... . В зоопарке дети увидели........... медведя. Грозные морские волны.................о прибрежные скалы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По радио объявили прогноз погоды. На улице была сильная вьюга . В зоопарке дети увидели разъярённого медведя. Грозные морские волны бьются о прибрежные скалы.
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