Вставте буквы укажите род число падеж причастий. Выпоните морфемный разбор слова обн_вился. После прошуме_ш_го ливня солнце вз_шло еще пр_красн_е.Сочнее выступила зел_неющ_я листва деревьев .Мир обвн_вился,расцвел,точно прок_т...

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Вставте буквы укажите род число падеж причастий. Выпоните морфемный разбор слова обн_вился. После прошуме_ш_го ливня солнце вз_шло еще пр_красн_е.Сочнее выступила зел_неющ_я листва деревьев .Мир обвн_вился,расцвел,точно прок_тилась по нему благ_ухабщая волна.Левитан жмурился на солнце и глуб_ко втягивал в себя запахи освеженн_й земли.Сегодня она была особен_ая, вся в следах от прошумевш_го ливня.

Автор: Гость