Вставте буквы укажите род число падеж причастий. Выпоните морфемный разбор слова обн_вился. После прошуме_ш_го ливня солнце вз_шло еще пр_красн_е.Сочнее выступила зел_неющ_я листва деревьев .Мир обвн_вился,расцвел,точно прок_т...
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Вставте буквы укажите род число падеж причастий. Выпоните морфемный разбор слова обн_вился. После прошуме_ш_го ливня солнце вз_шло еще пр_красн_е.Сочнее выступила зел_неющ_я листва деревьев .Мир обвн_вился,расцвел,точно прок_тилась по нему благ_ухабщая волна.Левитан жмурился на солнце и глуб_ко втягивал в себя запахи освеженн_й земли.Сегодня она была особен_ая, вся в следах от прошумевш_го ливня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Об-прист. нов-корень, и-суф., л-суф., нулевое оконч., ся-постфикс.обнови...ся-основа После прошумевшего(Р.п.,ед.ч.,м.р.) ливня солнце взошло еще прекраснее.Сочнее выступила зеленеющая(И.,ед.,ж.) листва деревьев .Мир обновился,расцвел,точно прокатилась по нему благоухающая(И.,ед.,ж.) волна.Левитан жмурился на солнце и глубоко втягивал в себя запахи освеженной(Р.,ед.,ж.) земли.Сегодня она была особенная, вся в следах от прошумевшего(Р.п.,ед.ч.,м.р.) ливня.
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