Очень срочно нужна помощь с идеей для рисунка! необходимо нарисовать рисунок на ??ему "чистые руки=чистая совесть" подкиньте идею,пожалуйста!
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Очень срочно нужна помощь с идеей для рисунка! необходимо нарисовать рисунок на ??ему "чистые руки=чистая совесть" подкиньте идею,пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну можно нарисовать человека который стоит как бы с чистой совестью, то есть стоит с улыбкой как ангел.. Либо можно нарисовать руки, на весь лист, как будто они светятся. Если не помогла прости.
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