Вставьте пропущенную букву и объясните почему ее вставили(орфограмму) P.S. Ответы только со вставленными буквами удаляю. Ч..ловек р..стение по..вляются и(з или с)вечено проти..положные пр..вязанности пр..кр..пленности стр..мл...
Русский язык
Вставьте пропущенную букву и объясните почему ее вставили(орфограмму) P.S. Ответы только со вставленными буквами удаляю. Ч..ловек р..стение по..вляются и(з или с)вечено проти..положные пр..вязанности пр..кр..пленности стр..мления, прор..стающего, стр..мится, стр..мления, неук..снительно, по..вляются, р..стка, пр..вр..щается, к..торые, к..торый, т..нуться, р..стение, обв..сает, бе..чу(вс,с)твенному, ж..во, сп..собно, подв..ргаться, во..действию, к..смических, воспр..нимать, ра..тягивается, протовоп..ложные, к..залось, вр..ждебными, согл..сованно. Заранее благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек(Чело) Растение( корень раст, чередующая гласная в корне) появляются(явка) извечно(после приставки идёт согласная,обозначающая звонкий звук) противоположные( буква о в сложном слове между приставками, бывает или О или Е) привязанности(при, в значении присоединение) прикрепленности(при, в значении присоединение; крепит) стремление( непроверяемая) прорастающего(корень раст, чередующая гласная в корне) стремится(непроверяемая) Неукоснительного(корень кос, чередующая гласная в корне, после нет суффикса А, поэтому пишем в корне о) ростка(слово исключение) превращается(приставка пре, в значении изменения, можно вставить приставку пере-) которые(непроверяемая гласная) который(непроверяемая гласная) тянуться(тянет) воздействию(после приставки стоит буква,обозначающая звонкий звук, поэтому воЗ) космических(космос) воспринимать( значит он что то прИмет) растягивается(после приставки стоит буква,обозначающая глухой звук, поэтому раС) противоположные(против о положные приставки па не бывает) казалось(кажется) враждебным(враг) согласованно( согласен)
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