Вставьте пропущенную букву и объясните почему ее вставили(орфограмму) P.S. Ответы только со вставленными буквами удаляю. Ч..ловек р..стение по..вляются и(з или с)вечено проти..положные пр..вязанности пр..кр..пленности стр..мл...

Гость: Гость:

Человек(Чело) Растение( корень раст, чередующая гласная в корне) появляются(явка) извечно(после приставки идёт согласная,обозначающая звонкий звук) противоположные( буква о в сложном слове между приставками, бывает или О или Е) привязанности(при, в значении присоединение) прикрепленности(при, в значении присоединение; крепит) стремление( непроверяемая) прорастающего(корень раст, чередующая гласная в корне) стремится(непроверяемая) Неукоснительного(корень кос, чередующая гласная в корне, после нет суффикса А, поэтому пишем в корне о) ростка(слово исключение) превращается(приставка пре, в значении изменения, можно вставить приставку пере-) которые(непроверяемая гласная) который(непроверяемая гласная) тянуться(тянет) воздействию(после приставки стоит буква,обозначающая звонкий звук, поэтому воЗ) космических(космос) воспринимать( значит он что то прИмет) растягивается(после приставки стоит буква,обозначающая глухой звук, поэтому раС) противоположные(против о положные приставки па не бывает) казалось(кажется) враждебным(враг) согласованно( согласен)