Какая земля по удаленности от Солнца

География
Какая земля по удаленности от Солнца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля находится от Солнца приблизительно на расстоянии 150 миллионов километров. В этом промежутке между Солнцем и Землей находятся две планеты - Венера и Меркурий. Земля получается третьей по счету. Надо сказать, что Венера и Меркурий находятся за пределами так называемого "пояса жизни", поэтому они пустынны и безводны.
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