Сочинение квартет по летературе

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Иван Андреевич Крылов ввел в нашу литературу басню. Басня – это древний литературный жанр. В ней говорится о животных, растениях, неодушевленных предметах. Все они живут, взаимодействуют, как люди. В этом задача басни – показать недостатки и пороки людей. Басня для того и была придумана – так было легче обойти цензуру. Крылов под видом медведей, волков, зайцев смеялся над людьми. И.А. Крылов написал много басен, и все они были популярны. Я читал басни «Квартет» и «Лебедь, рак и щука». В них говорится о том, что не сделаешь дело, если у тебя нет навыков к нему. Также очень важно согласие между теми, кто его делает. Вот в басне «Квартет» животные захотели сыграть квартет: взяли музыкальные инструменты, ноты и начали играть. Но никто из них никогда не играл, у них и не получилось. Были только душераздирающие звуки. Конечно, ведь для хорошей игры на музыкальном инструменте надо долго тренироваться. Но звери подумали, что это из-за того, что они неправильно сидят. Тогда они стали пересаживаться, но у них все равно ничего не получилось. Мы понимаем, что не имеет значення, кто где сидит, надо уметь играть, чтобы быть музыкантом. Невыносимый шум привлек соловья, который был профессиональным музыкантом. Послушал он их «музыку» и сказал:Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши ваших понежней … А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь. Вывод из этой басни таков: чтобы делать одно дело, надо иметь мастерство и согласие.