Письмо митрофану из 21 века срочно нормальное письмо мтрофану желательно какое нибудь укорительное

Гость: Гость:

Ну здравствуй, Митрофанушка! Как дела твои и здоровье? Чем занят досуг твой и думы? Думается мне всё так же ты будешь жаловаться на болезность, маменьку твою, что тебя учиться заставляет... Что досуг твой есть лишь праздность и скука, а думы лишь о еде и как бы польстить краше, да солгать складно, как обман скрыть и себе выгоду принести.... Знаешь, Митрофан, хоть и знатен ты , хоть умён, да леность твоя и приспособленчество не доведут тебя до ума! Если продолжишь ты так же праздно и бессмысленно проводить жизнь свою, так и умрёшь никому неизвестным, сгнив под маменькиной юбкой, за батюшкиной спиной. Знай же не сможешь ты вечно за счёт родителей жить, всего состояния предков не хватит тебе с твоим образом жизни. Знай, что на чужом горбу в Рай не въедешь. Знай это, но решай сам - принять мои слова или нет. Будь человеком, и веди себя по человечьи, Митрофан! Живи применяя свой ум не только для лжи, но и для пользы. Прощаюсь, ибо нечего боле сказать, ибо боюсь что слова канут в бездну из-за нежелания твоего слушать и слышать.