Изменения в природе происходящие со сменой времен года. помогите
География
Изменения в природе происходящие со сменой времен года. помогите
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Весна - март, апрель, май. Природа начинает пробуждение после зимней спячки, начинается период роста и цветения растений. Лето - июнь, июль, август. Период активного размножения и роста растительного мира. Осень - сентябрь, октябрь, ноябрь. Замедление роста, подготовка природы к зимнему сну. Зима - декабрь, январь, февраль. Период затишья, длительного сна природы.
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