Текст на тему *Я хочу бути фотографом* (5-7 речень)
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Текст на тему *Я хочу бути фотографом* (5-7 речень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моє улюбленне заняття - це фотографувати . Я дуже люблю фотографувати тварин , природу . У мене є фотоапарат на ньому зберігаються всі мої цікаві та улюблені фотографії . Я мрію стати професійним фотографом щоб в подальшому фотографувати зірок. Також я мрію видкрити свою фото студію . Я люблю своє заняття та буду далі його розвивати.
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