Какой объём воды, взятой при температуре t1=18 градусов,можно нагреть до температур?? t2=60 градусов при сжигании спирта массой m=30 г, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно?
Физика
Какой объём воды, взятой при температуре t1=18 градусов,можно нагреть до температур?? t2=60 градусов при сжигании спирта массой m=30 г, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: t1=18, t2=60, m2=30г, q2=2,7*10^7, КПД2=100%-58%=42%, c1=4200Дж/кг найти m1-? СИ m2=0,03кг Решение Q1=Q2*0,42 Q1=c1*m1*(t2-t1) Q2=q2*m2*0,42 c1*m1*(t2-t1)=q2*m2*0,42 m1*4200*42=0,03*0,42*2,7*10^7 m1*176 400=3 402 000 m1=3 402 000Дж/176 400Дж m1 примерно равно 19,3 кг Ответ: m1=19,3 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Математика
История
Физика
На сколько джоулей увеличилась внутренняя энергия 2 кг спирта при нагревании 1°С?С решением пожалуйста))