Какой объём воды, взятой при температуре t1=18 градусов,можно нагреть до температур?? t2=60 градусов при сжигании спирта массой m=30 г, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно?

Физика

Какой объём воды, взятой при температуре t1=18 градусов,можно нагреть до температур?? t2=60 градусов при сжигании спирта массой m=30 г, если учесть, что a=58% теплоты, выделенной при сгорании спирта, затрачено непроизводительно?

Автор: Гость