На сколько джоулей увеличилась внутренняя энергия 2 кг спирта при нагревании 1°С?С решением пожалуйста))
Физика
На сколько джоулей увеличилась внутренняя энергия 2 кг спирта при нагревании 1°С?С решением пожалуйста))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t) Q=2500*2*1 Q=5000Дж=5кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Тут толпится(толпилось) всегда много матросов разных наций. 2. Все, кто знали(знал) ??адам Штоль, знали(знал) и любили(любил) Вареньку. 4. Четверо ...
Русский язык