На сколько джоулей увеличилась внутренняя энергия 2 кг спирта при нагревании 1°С?С решением пожалуйста))

Физика

На сколько джоулей увеличилась внутренняя энергия 2 кг спирта при нагревании 1°С?С решением пожалуйста))

Автор: Гость