Тут толпится(толпилось) всегда много матросов разных наций. 2. Все, кто знали(знал) ??адам Штоль, знали(знал) и любили(любил) Вареньку. 4. Четверо людей вздрогнули(вздрогнуло), сердито вскинули пыльные головы. 5. Тут эти люди, ...

Русский язык
Тут толпится(толпилось) всегда много матросов разных наций. 2. Все, кто знали(знал) ??адам Штоль, знали(знал) и любили(любил) Вареньку. 4. Четверо людей вздрогнули(вздрогнуло), сердито вскинули пыльные головы. 5. Тут эти люди, кто по неразумению своему, малодушно положили(положив) оружие, узнали стыд... 6. Множество рук стучат(стучали) во все окна с улицы, а кто-то ломится(ломился) в дверь. ЗАДАНИЕ: В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОДЧЕРКНИТЕ ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ! 30 баллов дам! подлежащее и сказуемое
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут толпится всегда много матросов разных наций.Все кто знал мадам Штоль,знал и любил Вареньку. Четверо людей вздрогнули,сердито вскинули пыльные головы.Тут эти люди,кто по неразумению своему,малодушно положив оружие,узнали стыд...Множество рук стучат во все окна с улицы,а кто -то ломится в дверь.  1 предложение-подл-матросов,сказ-толпится; 2 предл-подл. все,сказ знал ; 3 предл-подл-головы. сказ-вскинули; 3 предл- подл.люди ,сказ-положив,узнали.4 предл-подл-рук,сказ-стучат,ломится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените словосочетание "летную школу" синонимичным словосочетанием со связью управление.
Ответить
Русский язык
Составь из слова кабриолет новое слова используя это предложения.это танцевальный спектакЛь
Ответить
История
Как называется веши для лошади
Ответить
Физика
На рисунке изображены 2 сосуда. Из какого сосуда спирт испаряется быстрее? Почему?
Ответить
Биология
Составить таблицу по кишечнополостных. Клетки. Функции
Ответить