Тут толпится(толпилось) всегда много матросов разных наций. 2. Все, кто знали(знал) ??адам Штоль, знали(знал) и любили(любил) Вареньку. 4. Четверо людей вздрогнули(вздрогнуло), сердито вскинули пыльные головы. 5. Тут эти люди, ...

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Тут толпится(толпилось) всегда много матросов разных наций. 2. Все, кто знали(знал) ??адам Штоль, знали(знал) и любили(любил) Вареньку. 4. Четверо людей вздрогнули(вздрогнуло), сердито вскинули пыльные головы. 5. Тут эти люди, кто по неразумению своему, малодушно положили(положив) оружие, узнали стыд... 6. Множество рук стучат(стучали) во все окна с улицы, а кто-то ломится(ломился) в дверь. ЗАДАНИЕ: В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОДЧЕРКНИТЕ ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ! 30 баллов дам! подлежащее и сказуемое

Автор: Гость