Тут толпится(толпилось) всегда много матросов разных наций. 2. Все, кто знали(знал) ??адам Штоль, знали(знал) и любили(любил) Вареньку. 4. Четверо людей вздрогнули(вздрогнуло), сердито вскинули пыльные головы. 5. Тут эти люди, ...
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Тут толпится(толпилось) всегда много матросов разных наций. 2. Все, кто знали(знал) ??адам Штоль, знали(знал) и любили(любил) Вареньку. 4. Четверо людей вздрогнули(вздрогнуло), сердито вскинули пыльные головы. 5. Тут эти люди, кто по неразумению своему, малодушно положили(положив) оружие, узнали стыд... 6. Множество рук стучат(стучали) во все окна с улицы, а кто-то ломится(ломился) в дверь. ЗАДАНИЕ: В КАЖДОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОДЧЕРКНИТЕ ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ! 30 баллов дам! подлежащее и сказуемое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут толпится всегда много матросов разных наций.Все кто знал мадам Штоль,знал и любил Вареньку. Четверо людей вздрогнули,сердито вскинули пыльные головы.Тут эти люди,кто по неразумению своему,малодушно положив оружие,узнали стыд...Множество рук стучат во все окна с улицы,а кто -то ломится в дверь. 1 предложение-подл-матросов,сказ-толпится; 2 предл-подл. все,сказ знал ; 3 предл-подл-головы. сказ-вскинули; 3 предл- подл.люди ,сказ-положив,узнали.4 предл-подл-рук,сказ-стучат,ломится.
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