Составить таблицу по кишечнополостных. Клетки. Функции
Биология
Составить таблицу по кишечнополостных. Клетки. Функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Типы клеток кишечнополостных и их функции:а)Стрекательные клетки(крапивные)(Наружный слой-ЭКТОДЕРМА)- защита;б) Нервные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) -воспринимает раздражения;в)Яйцевая клетка, г) Сперматозоид (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА)- размножение;д)Пищеварительные клетки (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА) -питания;е)Кожно-мускульные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) - составляют основу тела гидры, соприкасаясь боковыми сторонами,эти клетки создают покров гидры.
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