СРОЧНООООО!))) ПОЖАЛУЙСТА Какова масса железной детали, если для нагревания ее на 180 градусов по Цельсию затрачено 20, 7 кДж теплоты?

Физика

СРОЧНООООО!))) ПОЖАЛУЙСТА Какова масса железной детали, если для нагревания ее на 180 градусов по Цельсию затрачено 20, 7 кДж теплоты?

Автор: Гость