СРОЧНООООО!))) ПОЖАЛУЙСТА Какова масса железной детали, если для нагревания ее на 180 градусов по Цельсию затрачено 20, 7 кДж теплоты?
Физика
СРОЧНООООО!))) ПОЖАЛУЙСТА Какова масса железной детали, если для нагревания ее на 180 градусов по Цельсию затрачено 20, 7 кДж теплоты?
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