Запасающую функцию в семенах ржи выполняет ткань А) образовательная Б) покровная В) проводящая Г) основная

Биология

Запасающую функцию в семенах ржи выполняет ткань А) образовательная Б) покровная В) проводящая Г) основная

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