Запасающую функцию в семенах ржи выполняет ткань А) образовательная Б) покровная В) проводящая Г) основная

Биология
Запасающую функцию в семенах ржи выполняет ткань А) образовательная Б) покровная В) проводящая Г) основная
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запасающую функцию выполняет конечно же основная, т.к клетки живые, крупные, неправильной формы, есть большие вакуоли.
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