Помогите пожалуйста решить 208 и 209

Гость: Гость:

А)12 б)на 4 в) в 2 раза больше г)на 4 меньше-соответствует в 1 день рабочий работал 4 часа,во второй день в 2 раза больше,сколько всего работал рабочий?или на сколько дольше работал рабочий во второй день?