Помогите пожалуйста решить 208 и 209

Математика
Помогите пожалуйста решить 208 и 209
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)12 б)на 4 в) в 2 раза больше г)на 4 меньше-соответствует  в 1 день рабочий работал 4 часа,во второй день в 2 раза больше,сколько всего работал рабочий?или на сколько дольше работал рабочий во второй день?
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