Дать характеристику экономическому развитию англии 19 века

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Англия первой ступила на путь капиталистического развития. Уже на рубеже XIX–XX вв. она была сильнейшей державой, имевшей огромные колониальные владения по всему миру. В конце XVIII в. Изобретение паровой машины, текстильных машин и современных методов получения железа создали в Англии условия для развития крупной машинизированной промышленности. Английская промышленность была значительно усилена за счет колоний. В течение первых трех четвертей XIX в. она производила больше продукции, чем промышленность всех остальных стран вместе взятых.С 70-х годов XIX в. в Англии обнаруживается замедление темпа роста промышленности. В последние десятилетия XIX в. начался период империализма, на рубеже XIX и XX в. он окончательно сложился. В специфических условиях развития английского капитализма свойственные этой эпохе особенности стали проявляться несколько позже, когда Англия начала утрачивать свою промышленную монополию – со времени экономического кризиса 1878–1879 гг. Но английская промышленность продолжала оставаться одной из лидирующих мировых экономик. В промышленности и торговле Англии перед войной 1914–1918 гг. было занято 73%, а в сельском хозяйстве лишь 8.5% населения страны. По мощности промышленных двигателей (10.5 млн. лошадиных сил) Англия занимала второе место в мире после США.По добыче каменного угля Англия занимала второе место в мире после США. Количество добываемого в стране угля вполне было достаточно не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для экспорта. В 1913 г. в Англии было добыто 292 млн. т. угля, из которых 75 млн. т. ушло на экспорт.По добыче железной руды Англия стояла на четвертом месте после США, Германии и Франции. В 1913 г. в Англии было добыто 16.2 млн. т. железной руды. Этого количества не хватало для внутреннего потребления, и 7.6 млн. т. руды ввозилось из-за границы. По выплавке чугуна и производству стали Англия стояла не третьем месте в мире после США и Германии.Олово в Англии производилось лишь в размере 10–15% от потребности, и в основном из руды, привозимой из Боливии, Нигерии и других стран. Однако британский капитал контролировал ¾ мирового производства олова. Английские предприниматели были собственниками предприятий по добыче олова в Британской Малайе, Австралии и Нигерии. Свинцом Англия была обеспечена за счет собственных ресурсов в размере 5–6% потребления, цинком в размере 10%, меди – 5%. Но она имела возможность полностью покрывать потребность в этих металлах за счет не только своих доминионов, таких как Австралия, Канада, но и за счет других стран, таких как Чили. Таким образом, хотя Англия по цветным металлам и зависела от импорта, но возможность получения любого металла из заокеанских стран освобождала английскую промышленность во время войны от необходимости прибегать к сплавам и заменителям цветных металлов.Машиностроительная промышленность Англии стояла на очень высокой ступени развития. Важнейшими видами английского машиностроения являлись судостроение, производство котлов, паровых машин, паровозов, текстильных машин, портового оборудования.Важнейшей отраслью машиностроения Англии являлось судостроение. И хотя в начале XX в. удельные вес английской судостроительной промышленности стал падать, вследствие роста германской, американской и японской судостроительной индустрии, в 1913 г. Англия по количеству выстроенных судов стояла на первом месте в мире.Английская текстильная промышленность стояла на первом месте в мире. В 1913 г. в ней было веретен больше, чем в США, Германии и Франции вместе взятых. Общая сумма капитала, вложенного в английскую текстильную индустрию перед войной, достигала 250 млн. фунтов стерлингов. Экспорт хлопчатобумажных тканей в 1913 г. составил 6334 млн. м. Но по текстильному сырью Англия находилась в полной зависимости от внешнего мира. Хлопок она получала из своих африканских колоний (Кения, Уганда, Квинсленд), Англо-Египетского Судана и Египта. Шерсть поставлялась в Англию преимущественно из Австралии, Новой Зеландии, Аргентины и Южно-Африканского союза, лен из России, джут из Индии, кожевенное сырье из Аргентины и Уругвая. Это показывает, насколько зависимой была легкая промышленность Англии от внешних источников сырья.Сельское хозяйство Англии, начиная с 70-х годов XIX в. находилось в кризисном состоянии. Площадь обрабатываемой земли постоянно сокращалась. А огромные земельные владения, пригодные для обработки, использовались как парки, ипподромы, угодья для охоты и т.д. Другой причиной медленного развития сельского хозяйства Англии являлась высокая земельная рента. Дороговизна земли и конкуренция более дешевого импортного хлеба заставляли английских фермеров заниматься в основном животноводством, огородничеством и садоводством. Таким образом, сельское хозяйство Англии могло лишь частично удовлетворить потребности населения в продовольствии. Поэтому страна находилась в зависимости от ввоза продовольствия, что являлось слабым местом в ее экономике.