Помогите Нам по истории задали проект(не знаю как сказать) надо доказать что Леонардо Да Виннчи лучший
История
Помогите Нам по истории задали проект(не знаю как сказать) надо доказать что Леонардо Да Виннчи лучший
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леонардо да Винчи как идеальный человек? Если да то тогда читай! Леонардо да Винчи использовал свой труд во многих сферах деятельности, такие как искусство, физика, инженерия, география, физика, живопись.
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