Сокращенное ионное уравнение между KOH + SiO2
Химия
Сокращенное ионное уравнение между KOH + SiO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SiO2+2KOH-->K2SiO3 + H2O SiO2 + 2K(+) +OH (-)-->2K(+) + SiO3(2-) + H2O SiO2+OH(-)-->SiO3(2-) + H2O
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