В кастрюлю налили холодной воды при температуре 10 градусов и поставили на электроплиту. Через 10 минут вода закипела. Через какое чремя после этого лна выкипит полностью. Масса кастрюли намного меньше массы воды

Физика

В кастрюлю налили холодной воды при температуре 10 градусов и поставили на электроплиту. Через 10 минут вода закипела. Через какое чремя после этого лна выкипит полностью. Масса кастрюли намного меньше массы воды

Автор: Гость