В кастрюлю налили холодной воды при температуре 10 градусов и поставили на электроплиту. Через 10 минут вода закипела. Через какое чремя после этого лна выкипит полностью. Масса кастрюли намного меньше массы воды

Физика
В кастрюлю налили холодной воды при температуре 10 градусов и поставили на электроплиту. Через 10 минут вода закипела. Через какое чремя после этого лна выкипит полностью. Масса кастрюли намного меньше массы воды
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t1=10 C t2=100 C T=600 c T1-? c=4200 Дж/кгград L=2.3*10^6 Дж/кг Т=Q2/P   P- мощность нагревателя  P=Q1/T  Q1-теплота на нагрев m кг воды до 100С   Q1=mc*90     P=mc*90/600  Q2=mL T1=2.3*10^6*m*600/4200m*90   T1=2.3*10^6*600/4200*90 T1=132.8*10^8/3.78*10^5=3.65*10^3 c=1ч50 с
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