Решите пожалуйста.Нужен именно процесс решения,ответ я знаю.

Алгебра
Решите пожалуйста.Нужен именно процесс решения,ответ я знаю.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
ПОМОГИТЕ ПЖ (УПР 80)ТОЛЬКО ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ.МНЕ СРОЧНО
Ответить
Математика
560 мин = ?ч, 96 мес = ? лет, 10 сут 8 ч = ? ч, 5 сут 20 ч = ? ч,605 мин =?ч ?мин,10мин 25 сек = ?сек,6 мин 40 сек = ? сек, 2 мин 4 сек - ? сек, 46...
Ответить
Математика
X×2=8 помогите мне пожалуста
Ответить
Математика
Спортсмен во время тренировки сделал три забега. Второй забег был на 50м длиннее первого,а третий на 60м короче второго. Сколько метров составил тр...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста ! 7)
Ответить