Решите задачу .от автобусной станции вышел автобус со скоростью 80км/ч.через час в ??ротивоположном направлении с этой же станции вышел второй автобус ,скорость которого 60км в час .Через какое время после своего выхода второй ...

Математика

Решите задачу .от автобусной станции вышел автобус со скоростью 80км/ч.через час в ??ротивоположном направлении с этой же станции вышел второй автобус ,скорость которого 60км в час .Через какое время после своего выхода второй автобус будет находиться на расстоянии 500км от первого?

Автор: Гость