Решите задачу .от автобусной станции вышел автобус со скоростью 80км/ч.через час в ??ротивоположном направлении с этой же станции вышел второй автобус ,скорость которого 60км в час .Через какое время после своего выхода второй ...

Математика
Решите задачу .от автобусной станции вышел автобус со скоростью 80км/ч.через час в ??ротивоположном направлении с этой же станции вышел второй автобус ,скорость которого 60км в час .Через какое время после своего выхода второй автобус будет находиться на расстоянии 500км от первого?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60t+80(t+1)=500 60t+80t+80=500 140t=420 t=3 Ответ:3 часа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить уравнение 5 класса a:x+15=21
Ответить
География
Описание бассейна реки Нигер
Ответить
Алгебра
Упростить выражение√16t+√36t−√121t
Ответить
Химия
Какой объем занимает хлоро водород масса 14,6 грамм
Ответить
Биология
Что имеет семена:хвощи,мхи,папоротники или цветковые
Ответить