Решите задачу .от автобусной станции вышел автобус со скоростью 80км/ч.через час в ??ротивоположном направлении с этой же станции вышел второй автобус ,скорость которого 60км в час .Через какое время после своего выхода второй ...
Математика
Решите задачу .от автобусной станции вышел автобус со скоростью 80км/ч.через час в ??ротивоположном направлении с этой же станции вышел второй автобус ,скорость которого 60км в час .Через какое время после своего выхода второй автобус будет находиться на расстоянии 500км от первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60t+80(t+1)=500 60t+80t+80=500 140t=420 t=3 Ответ:3 часа
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