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Решить уравнение 5 класса a:x+15=21
Математика
Решить уравнение 5 класса a:x+15=21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+15=21 х=21-15 х=6 это же очень легко)
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