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Упростить выражение√16t+√36t−√121t
Алгебра
Упростить выражение√16t+√36t−√121t
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√16t+√36t−√121t = 4√t+6√t−11√t
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