Когда исчезли мамонты? помогите пожайлуста срочно нужно!!

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Это произошло порядка 10 тысяч лет назад, когда случилось последнее глобальное похолодание в мировом климате. Из-за этого началась яростная видовая борьба за выживание. Люди, которые к этому времени освоили различные охотничьи инструменты, стали угрозой для всех мамонтов. Одна туша такого зверя могла долгое время кормить племя. Из-за этого ареал этих хоботных все больше уменьшался.