Опытный наставник .Главное слово- ? Первая гроза- главное слово-? Бабушкин совет. Главное слово? Заполнить анкету. Главное слово-? Думать о будущем. Главное слово-? Известный зрителям. Гл.слово-? Настойчиво убеждать. Гл. Слово-...

Русский язык
Опытный наставник .Главное слово- ? Первая гроза- главное слово-? Бабушкин совет. Главное слово? Заполнить анкету. Главное слово-? Думать о будущем. Главное слово-? Известный зрителям. Гл.слово-? Настойчиво убеждать. Гл. Слово-? Знать наизусть. Гл. Слово-? По-летнему жаркий. Гл.слово-?аптека напротив. .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наставник, гроза, совет, заполнить, думать, известный, убеждать, знать, жаркий, напротив
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста срочно 157 158
Ответить
Химия
Какие из веществ газообразные а)HCL,P4 б)02,NH3 в)N2,MgBr2 г)F2,I2
Ответить
Русский язык
Как правильно написать выглядел или выглядил? Какое спряжение у этого глагола?
Ответить
Русский язык
Нужно описание настоящей дружбы в К.Симонов " Дружба настоящая не старится"
Ответить
Русский язык
Разделите текст на три части.30 б номер 151
Ответить