Опытный наставник .Главное слово- ? Первая гроза- главное слово-? Бабушкин совет. Главное слово? Заполнить анкету. Главное слово-? Думать о будущем. Главное слово-? Известный зрителям. Гл.слово-? Настойчиво убеждать. Гл. Слово-...
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Опытный наставник .Главное слово- ? Первая гроза- главное слово-? Бабушкин совет. Главное слово? Заполнить анкету. Главное слово-? Думать о будущем. Главное слово-? Известный зрителям. Гл.слово-? Настойчиво убеждать. Гл. Слово-? Знать наизусть. Гл. Слово-? По-летнему жаркий. Гл.слово-?аптека напротив. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наставник, гроза, совет, заполнить, думать, известный, убеждать, знать, жаркий, напротив
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