Описание бассейна реки Нигер

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Бассейн Нигера (зелёный) на карте Западной Африки Характеристика Длина 4 180 км Площадь бассейна 2 117 700 км² Расход воды 8630 м³/с (устье) Водоток Исток Гвинейское нагорье, юго-восток Гвинеи Устье Гвинейский залив Атлантического океана Расположение Страна Гвинея, Мали, Нигер, Бенин, Нигерия Регион Западная Африка Нигер на Викискладе Остров на Нигере в Мали Мост через Нигер в Бамако По Геродоту Нигер был частью Нила. Ни́гер (фр. Niger [niˈʒɛʁ], англ. Niger [ˈnaɪdʒər], йоруба Niger, Ọya) — важнейшая река в Западной Африке. Длина 4 180 км, площадь бассейна 2 118 тыс. км², третья по этим параметрам в Африке после Нила и Конго. Нигер питается водами летних муссонных дождей. В верхнем течении паводок начинается в июне и у Бамако достигает максимума в сентябре — октябре. В нижнем течении подъём воды начинается в июне от местных дождей, в сентябре он достигает максимума. Среднегодовой расход воды Нигера в устье 8630 м³/с, годовой сток 378 км³, расходы во время паводков могут достигать 30-35 тыс. м³/с. [1] По одной из гипотез название реки произошло в свою очередь от слов «егерев н’егерев» , что на тамашек (один из языков туарегов) означает «великая река» или «река рек» . Так называли Нигер и другие народы, жившие на его берегах. Исток находится в Гвинее, затем река течёт по Мали, Нигеру, по границе Бенина, затем протекает через Нигерию и впадает в Гвинейский залив. Основные притоки Нигера: Мило, Бани (справа) ; Сокото, Кадуна и Бенуэ (слева) . Наиболее плодородны земли во внутренней дельте и устьевой дельте реки. Река приносит в год 67 млн тонн ила. На реке построено множество плотин и гидроузлов. Судоходство же на реке развито лишь на некоторых участках, особенно от города Ниамей до впадения в океан. В реке живёт большое количество рыбы (окунь, карп и др.) , поэтому среди местных жителей развито рыболовство. У впадения реки в в Гвинейский залив расположен морской порт в городе Порт-Харкорт.