X×2=8 помогите мне пожалуста
Математика
X×2=8 помогите мне пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х*2=8х=8:2х=4Ответ: х=4
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