X×2=8 помогите мне пожалуста

Математика
X×2=8 помогите мне пожалуста
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Гость:
х*2=8х=8:2х=4Ответ: х=4

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