Написать сочинение -рассуждение на тему профессия программиста

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Написать сочинение -рассуждение на тему профессия программиста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что профессия программиста очень интересная и познавательная.Ведь там работаю с компьютером, что в в своё время очень интересно.Но бывают и разные программисты не которые работают на благо человечества,а не которые злоупотребляют этим
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